Registrul electronic prin care ANAF are acces la conturile bancare a pornit azi. Ce conturi scapă de control ANAF a operaționalizat luni un instrument de acces și control asupra conturilor bancare și a celor electronice financiare ale tuturor persoanelor și firmelor. “Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plați identificate prin IBAN” a fost inființat in contextul legislației europene anti-terorism. Potrivit unor surse bancare citate de Economica.net, ANAF nu va avea […] The post Registrul electronic prin care ANAF are acces la conturile bancare a pornit azi. Ce conturi scapa de control appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

