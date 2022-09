Stiri pe aceeasi tema

- „TRICOLORI”… Echipa naționala de fotbal a Romaniei – Under 15 va efectua, in perioada 2-4 octombrie, un stagiu de pregatire la Vaslui. Aflat la prima acțiune, lotul tricolor U15 va disputa și doua partide amicale impotriva echipei similare a Republicii Moldova. Din lotul Romaniei va face parte, cel…

- TALENTAȚI… Patru fotbaliști vasluieni, care evolueaza in Liga 1 și Liga 2, au fost convocați la loturile naționale. Este vorba despre Louis Munteanu (Farul Constanța), convocat la naționala U21, Ovidiu Perianu (FC Botoșani), convocat la naționala U20, David Maftei (Unirea Dej) și Denis Bujor (Politehnica…

- REZULTATE BUNE… S-au afișat rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele examenului național de Bacalaureat in sesiunea august-septembrie a.c. In județul Vaslui, rata cumulata de promovare, inainte de contestații, este de 36,99%. Au promovat 192 de candidați, dintr-un…

- MARCATOR… Atacantul vasluian Louis Munteanu, imprumutat de Fiorentina la Farul, este vazut drept o mare speranța pentru fotbalul romanesc. Dupa evoluția din meciul cu CFR, cand a reușit o „dubla”, Munteanu (20 de ani) a primit aprecieri și din partea fostului fotbalist Ciprian Marica. Fostul atacant…

- CONCURS… Devenit deja tradiție printre poștași, Marșul Factorilor Poștali a avut, anul acesta, o insemnatate aparte. Anul acesta, Poșta Romana implinește 160 de ani de existența. Prezenți la București, la faza naționala, poștașii vasluieni au reprezentat, cu brio, județul. Astfel, pe langa performanța…

- EVOLUȚIE BUNA… Vasluianul Rareș Munteanu (15 ani), de la Farul Constanța, a fost titular in cea de-a doua partida amicala pe care Romania U-16 a disputat-o impotriva echipei similare a Bulgariei. “Tricolorii” mici s-au impus cu 2-0, dupa ce in primul amical au caștigat cu 4-0. Zilele trecute, echipa…

- Primarul municipiului Constanta a vorbit vineri, 15 iulie, despre situatia turismului de pe litoral, in special despre cauzele care au dus la scaderea vizitatorilor in statiunea Mamaia. Vergil Chitac, primarul Constantei, spune ca ne aflam in fata unei campanii indreptate impotriva litoralului romanesc,…