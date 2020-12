Scaderea este surprinzatoare ținand cont de faptul ca economia este puternic afectata de criza sanitara. Guvernul a luat o serie de masuri pentru sprijinirea firmelor.Numarul de firme dizolvate a scazut cu 24,57%, in primele zece luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, la 21.319, fata de 28.264 de firme in ianuarie - octombrie 2019, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). scrie Agerpres.ro.Scaderea numarului de dizolvari este surprinzatoare avand in vedere ca economia a fost afectata in acest an de criza generata de noul coronavirus.Pe…