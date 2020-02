Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a anuntat, joi, ca a operationalizat registrul beneficiarilor reali ai companiilor din Romania, in conformitate cu legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

- ​Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) subliniaza joi ca a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societatilor, firmele din România având obligația sa depuna o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrarii în…

- Guvernul a adoptat, marti seara, 25 de OUG si 31 de proiecte de Hotarare de Guvern, printre care si o ordonanta de urgenta pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Ionel Danca a declarat ca nu stie cate dintre cele 25 de OUG adoptate aveau avizul Consiliului Economic si Social si ca Guvernul…

- "1. Constituirea stocurilor de urgenta pentru epidemii. Oficiul National pentru Achizitii Centralizate se va ocupa de achizitii. Ministrul Sanatatii este abilitat pentru a decide instituirea carantinei pentru persoanele care intra in Romania venind din zone afectate de epidemii. S-a adoptat un amendament…

- Industria de asigurari nu a sustinut si nu sustine impunerea unei plafonari a tarifelor aferente reparatiilor auto, ci sustine conceptul unui tarif de referinta, cu titlu informativ, se precizeaza intr-un comunicat remis vineri de Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare-Reasigurare din Romania…

- Prodal 94 SRL, unul dintre principalii jucatori in piata de bauturi spirtoase din Romania, anunta finalizarea achizitiei companiilor producatoare de apa minerala plata si apa minerala carbogazoasa Carpati...

- Chiar daca poate parea ușor naiva, a intrat in vigoare o noua reglementare in privința firmelor nou inființate: inmatricularea unei firme la Registrul Comerțului este condiționata de completarea unei declarații privind identitatea persoanelor care controleaza in mod real afacerea respectiva. Evident…

- Depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au inregistrat un avans de 10,4% in octombrie (6,7% in termeni reali), fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 350,299 miliarde de lei (73,4 miliarde de euro), arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate marti,…