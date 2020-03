Stiri pe aceeasi tema

- In conditiile in care autoritatile fac apel la oameni sa ramana cat mai mult in case din cauza pandemiei, Registrul Auto Roman anunta cateva masuri luata pentru perioada urmatoare. "Avand in vedere situatia speciala existenta, in vederea limitarii deplasarilor si a contactelor personale, programele…

- In conformitate cu prevederile art. 14 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei, va comunicam: Se menține valabilitatea Certificatelor de urbanism, Autorizațiilor de construire, Avizelor de oportunitate, Avizelor arhitectului…

- Termenul de valabilitate al certificatelor de atestare fiscala care expira pe perioada starii de urgenta, se mentine pe toata aceasta perioada, conform prevederilor articolului 14, Capitolul II, anexa I din Decretul Presedintelui Romaniei nr. 195 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Suceava anunța ca, in conformitate cu Decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei (ap. IV. la Capitolul IV - Domeniul muncii și protecției sociale, Art. 39), Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad ...

- Printre masurile luate ca urmare a decretarii instituirii starii de urgența pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile, se numara și prelungirea valabilitații, pana la incetarea starii de urgența, a certificatelor de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, precum și a certificatele…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) a anunțat ca certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si atestatele de asistent maternal si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a…

- Certificatele de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protectia copilului, precum si certificatele de incadrare in grad si tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care expira in perioada…

- Leader Team Broker extinde valabilitatea asigurarilor de sanatate AXA și Generali in criza COVID-19 Leader Team Broker, companie specializata in managementul riscurilor și distribuirea polițelor de asigurari, informeaza ca AXA Global Healthcare și Generali Global Health decis sa mențina valabilitatea…