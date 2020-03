Stiri pe aceeasi tema

- Cei care erau programați la ITP (Inspecția tehnica Periodica) in aceasta perioada sunt puși in fața unei dificultați fiindca prelungirea ITP-ului mașinii nu figureaza printre cele zece motive din declarația ce trebuie completata de oricine vrea sa paraseasca domiciliul. Astfel, cei care merg la programarea…

- Președintele PMP București, deputatul Sebastian Moise, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunța oficial ca PMP București este pregatit sa ajute persoanele vulnerabile de pe raza Capitalei. Voluntarii vor raspunde la solicitari și vor face cumparaturi pentru batranii aflați in imposibilitate…

- Reprezentanțele RAR din intreaga țara funcționeaza in condiții normale și conform programului obișnuit. In aceasta perioada, reprezentanțele Registrului Auto Roman din intreaga țara funcționeaza in condiții normale și conform programului obișnuit. RAR a stabilit reguli speciale de comportament in toate…

- Vicepremierul Raluca Turcan a scris pe Facebook ca Executivul a efectuat demersurile necesare pentru a fi mai multe centre de diagnosticare, in prezent funcționand opt astfel de centre. Ea spune ca se distribuie aproximativ 50.000 de teste catre centrele autorizate din Romania.Citește și:…

- “Noul coronavirus a suferit mutații. In Romania s-a raspandit serotipul S, cel bland, iar in Italia și China serotipul L, forma agresiva”. Aceasta spune prof. dr.Olga Simionescu intr-un mesaj pe Facebook....

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta noi masuri aplicate in contextul pandemiei de coronavirus, care a luat amploare la nivel mondial si inclusiv in tara noastra. Astfel, ANAF a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri. Iata deciziile,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța pe Facebook ca au fost testate pozitiv alte 3 persoane din București. Este vorba de fiul, nora și nepotul barbatului de 60 de ani (pacientul 17) internat la spitalul MAI, Dimitrie Gerota. Cele trei cazuri nu au fost inca confirmate oficial de Grupul de Comunicare…

- Gheorghe Mustața a purtat deja discutii cu mai mulți oameni importanți din Peluza Nord și au ajuns la o concluzie comuna: "Incepand cu meciul contra lui Dinamo vom reveni la stadion alaturi de FCSB". Deși pagina de Facebook a Peluzei Nord a publicat, miercuri, un mesaj prin care neaga aceasta…