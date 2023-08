Stiri pe aceeasi tema

- Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, in primele șase luni din anul 2023, 44.472 de vehicule, la nivelul intregii țari. In urma controalelor, inspectorii RAR au constatat ca 44,16% dintre acestea aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care…

- Registrul Auto Roman (RAR) a finalizat o serie de acțiuni de control tehnic in trafic in primul semestru al anului 2023, dezvaluind cifre ingrijoratoare privind starea tehnica a vehiculelor din intreaga țara. In total, au fost verificate 44.472 de vehicule, iar concluziile sunt alarmante. Potrivit raportului…

- Anchetatorii fac percheziții și audiaza zeci de persoane intr-un dosar de trafic de persoane. Operațiunea se desfașoara in București, Ilfov și Cluj-Napoca. Vlad Obu, un individ cunoscut pentru scandalurile in care a fost implicat si pentru relatia cu frat

- In aceste momente poliția rutiera și RAR-ul fac controale in trafic in zona Turda Noua. Deja au fost opriți cațiva șoferi și verificați pentru eventuale deficiențe tehnice. Potrivit unei statistici RAR, jumatate din mașinile controlate anul trecut pe drumurile din județ, aveau deficiențe tehnice majore!…