Registratorul șef al OCPI Dolj, judecat pentru luare de mită Procurorii DNA au anunțat, ieri, trimiterea in judecata a registratorului șef al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliara Dolj la data faptelor. In același dosar a fost deferit justiției administratorul unei societați comerciale. Infracțiunile reținute de procurorii anticorupție sunt luarea, respectiv darea de mita. Mita de aproape 200.000 de lei ar fi constat in manopera și materialele de construcții pentru un imobil. In schimbul acestor foloase, inculpata ar fi admis 23 de cereri de reexaminare a incheierilor de carte funciara formulate de administratorul cu pricina. Anchetatorii susțin… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

