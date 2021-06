Regionalizare (III) De ce sunt necesare din cand in cand interventiile la nivelul sistemelor administrative? In orice societate, sistemul administrativ e conceput in scopul eficientizarii gestiunii resurselor umane si naturale ale unui teritoriu. E necesar ca acest sistem sa fie flexibil si sa articuleze intr-o maniera echilibrata si functionala necesitatile fiecarui nivel de organizare (local, judetean, regional etc.), conform principiului subsidiaritatii. Din punctul de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Ideea lui Emil Boc este susținuta de la cel mai inalt nivel, dupa ce prim-ministrul Florin Citu a declarat ca isi propune sa-i determine pe politicienii din teritoriu sa-si doreasca regionalizare.

- Primarul Emil Boc insista pe ideea regionalizarii, care ar reduce numarul de judete ale tarii la circa 16. Edilul Clujului sustine ca astfel ar disparea „nepotismele” si proiectele locale nu ar mai depinde de administratia de la Bucuresti.

- Emil Boc spune ca in acest mod vor putea fi atrase mult mai facil fondurile europene. De ce s-a oprit proiectul de regionalizare In cadrul dezbaterii „Reforma administrativ teritoriala a statului, intre deziderat (tehnic) si pragmatism (politic)”, organizata de ICDE in parteneriat cu Expert Forum, fostul…

- Primarul Clujului, Emil Boc, sustine ca este nevoie de o reforma serioasa si de modificarea legii administratiei politice si locale, pentru modernizarea Romaniei. Fostul premier mai spune ca sistemul de impartire pe judete, care dateaza din 1968, reprezinta o piedica in calea dezvoltarii.

- Primarul Emil Boc ramane un suporter al regionalizarii Romaniei, prin desființarea județelor. ”Romania nu are regiunea in Constituție, avem regiuni ca și ONG -uri. Soluția este modificarea Constituției, de a introduce regiunea in Constituție. S-a incercat in 2014, sa ajuns la Curtea Constituționala…