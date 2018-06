Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry si Meghan Markle au trecut intr-o noua etapa a vietii lor - cea de familie - dupa nunta spectaculoasa care a avut loc la Windsor. Cuplul va trebui sa mai astepte inainte de a pleca in luna de miere, pentru ca saptamana aceasta are de indeplinit primele angajamente oficiale, dupa casatorie.…

- Conform tradiției, in dimineața din ziua nunții princiare, Regina Elisabeta il va innobila pe nepotul sau, Prințul Harry, și-i va oferi un ducat. Așa s-a intamplat și-n cazul fratelui sau mai mare, Prințul William, care a devenit Duce de Cambridge in ziua nunții sale, și, implicit, – soția sa – Ducesa…

- A mai ramas mai puțin de o saptamana de zile pana cand Meghan Markle și Prințul Harry iși vor uni destinele, iar Palatul Buckingham a dezvaluit consimtamantul scris al reginei Elizabeth II pentru nunta celor doi, conform anunțului facut pe pagina de socializare a Casei Regale.

- Prințul Harry și viitoarea lui soție, actrița americana Meghan Markle, ar urma sa primeasca un conac aflat intr-o zona rurala – York Cottage, drept cadou de nunta de la Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

- Meghan Markle pare sa fi pus deja piciorul in prag. Viitoarea prințesa a Marii Britanii il ține la dieta pe logodnicul ei, Prințul Harry. Chiar inainte de nunta, Meghan i-a schimbat total regimul alimentar și a intocmit o lista cu alimente permise/nepermise, de la care nu are voie sa se abata sub nicio…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii ar putea lipsi de la nunta nepotului ei, Prințul Harry. Surse de la Palat au dezvaluit pentru The Sun ca Suverana va participa doar la ceremonia care se va desfașura la capela St. George din cadrul Castelului Windsor. Varsta inaintata (regina are 91 de ani) nu…

- Dupa ce a primit consimțamantul bunicii sale, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Prințul Harry a hotarat ca nu e cazul sa incheie un contract prenupțial pentru a-și proteja averea in valoare de 30 de milioane de lire sterline. O sursa din apropierea prințului a marturisit pentru Daily Mail ca…