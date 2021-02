Stiri pe aceeasi tema

- Tom Bradby il cunoaste pe Harry inca din adolescenta si a oferit un interviu lui Alan Titchmarsh pentru ITV, in care a vorbit despre starea emotionala in care se afla fostul membru al familiei regale dupa Megxit si toate divergentele cu rudele lui.

- Secretul Prințului Harry s-a aflat. Ce vorbește cu Regina Elisabeta, fara sa știe Meghan Markle, citiți in articolul de mai jos. De fapt, tanarul are o excelenta relație cu bunica sa, Regina. Prințul Harry și Meghan Markle discuta cu Regina revenirea lor in Anglia. Cand vor sa o faca S-a aflat secretul…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a anulat o deplasare prevazuta sa aiba loc in Luxemburg, pentru a protesta astfel fața de afirmatiile referitoare la președintele Donald Trump, facute de catre...

- Declarații uluitoare ale lui Dan Negru, acesta regreata ca nu a avut curaj in urma cu zece ani sa investeasca in moneda digitala Bitcoin și sistemul de plata electronic descentralizat. “Am fost la un pas sa cumpar ProTv, Antena si Kanal D, cu tot cu Esca, Stoiceasca si Suleyman. Asta daca prin 2010…

- Familia Regala a Marii Britanii s-a reunit la Castelul Windsor, insa membrii de vaza ai Casei au stat la distanța unii de alții. Regina Elisabeta a II-a va petrece Craciunul fara nepoți și stranepoți.

- Harry și Meghan Markle rup o alta legatura cu Marea Britanie. Cei doi au vandut casa pe care au primit-o de la Regina Elisabeta, Frogmore Cottage, prințesei Eugenie, informeaza Mediafax. Harry și Meghan Markle au vandut casa pe care o primisera de la Regina Elisabeta, Frogmore Cottage, prințesei…