- Dupa aproape șase ani de la sosirea in Romania ca rugbist al RCM UVT Timișoara, Fonovai Tangimana renunta la colaborarea cu Timișoara Saracens, odata cu expirarea contractului cu formatia banateana. „Astazi parasesc Timișoara impreuna cu familia mea și iau cu mine un bagaj de cunoștințe…

Codul portocaliu este in vigoare pana la ora 15:30. Se vor semnala: frecvente descarcari electrice, averse care vor cumula 35-40 l/mp, precum și intensificari de scurta durata ale vantului, grindina de dimensiuni mici și medii.

- Judoul bihorean a fost reprezentat de sportivi de la CSȘ LPS Bihorul JC Liberty (antrenori Olimpia Ianc, Alexandru Goncearenco, Alina Borza) și CS Viitorul Borș (antrenor Stelian Nagy). Micii judoka bihoreni și-au trecut in cont doua medalii, prin Georgiana Popa – locul 2 la categoria…

- Candidatura nord-americana a primit 134 de voturi, iar cea a Marocului, doar 65 de voturi. Nord-americanii au subliniat ca turneul lor va genera un profit de 11 miliarde de dolari, in timp ce Marocul conta doar pe 5 miliarde de dolari. Desi va fi primul turneu final care se va desfasura…

Deși mulți dintre angajații universitații nu sperau sa primeasca vouchere de vacanța, aceștia au aflat cu bucurie ca tichetele urmeaza sa le fie acordate tuturor. Valoarea voucherelor este de maximum 1.450 de lei/salariat. ,,In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației…

- Philip, al carui titlu oficial este cel de duce de Edinburgh, va sarbatori in cadru privat, pentru aceasta ocazie nefiind programat niciun eveniment public. Printul Philip este cel mai varstnic si cel mai longeviv consort din istoria Marii Britanii, descris de regina in varsta de 92 de ani drept…

In calendarul catolic, data de 23 aprilie marcheaza ziua Sfantului Gheorghe, iar suveranul pontif s-a nascut in Argentina, cu mai bine de 81 de ani in urma, cu numele de Jorge (George) Mario Bergoglio. Sursa: Agerpres