Stiri pe aceeasi tema

- Pentru mulți dintre noi, confortul inseamna sa comandam taxi-uri in loc sa mergem cu metroul, sau mancare livrata acasa in loc sa gatim, insa pentru bogații lumii, confortul inseamna și calatoriile cu avionul privat, relateaza CNN.

- 'Regina piraților' din Ibiza a fost prinsa. Este o romanca ce de peste 20 de ani, femeia iși face veacul in zona aeroportului din celebra stațiune spaniola și domina 'piața' taxiurilor pirat.

- Adrian Bot a revoluționat medicina alaturi de soția sa, Simona. Cei doi au descoperit un tratament pentru cancer, avand 30 de ani de studii in spate. Povestea lor, prezentata doar la Visul romanesc - Succes american de la Antena Stars.

- Ediția de astazi a emisiunii Visul romanesc - Succes american de pe Antena Stars le prezinta telespectatorilor povestea incredibila a unei romance, care a plecat din Constanța și a ajuns una dintre cele mai de succes pictorițe din Los Angeles. Iata cum a trecut peste toate provocarile vieții!

- Un numar record de milionari ar urma sa paraseasca Regatul Unit in acest an, potrivit unor noi cercetari, alegerile generale din acest an fiind asteptate sa amplifice si mai mult acest exod, transmite news.ro , cu referire la CNBC.

- Asa cum ne-a obisnuit de fiecare data, emisiunea "Visul romanesc-succes american ", prezentata de Madalina Balan, la Antena Stars, aduce in atentia publicului povesti absolut fabuloase a unor romani care au reusit pe taram american. De data aceasta, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars a facut…

- Lovitura totala pentru Simona Halep! Visul de vara al romancei este ca si spulberat.Simona Halep a tot sperat sa ajunga la competitia sa preferata, dar ultima dezvaluire e devastatoare.Vezi AICI lovitura totala primita de catre Simona Halep...

- Daniela a plecat peste hotare in urma cu mai mulți ani și a reușit sa-și deschida o afacere alaturi de soțul ei. Dorul de casa și iubirea pentru portul tradițional nu au lasat-o pe aceasta, motiv pentru care și-a transformat locuința intr-un mic „muzeu”.