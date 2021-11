Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii, care și-a anulat vizitele oficiale și se odihnește pentru urmatoarele doua saptamani la sfatul medicilor, a fost fotografiata luni in timp ce-și conducea singura una dintre mașini in jurul proprietații sale de la Castelul Windsor, relateaza Reuters . In imagini,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a acceptat recomandarea medicilor sai de a se odihni pentru câteva zile și a anulat o vizita pe care urma sa o efectueze în Irlanda de Nord, a anunțat miercuri Palatul Buckingham, potrivit Reuters.Regina în vârsta de 95 de ani…

- Regina Marii Britanii a aparut intr-un baston la un eveniment public. Este prima data cand Regina Elisabeta a II-a este vazuta in aceasta ipostaza, dupa ce in 2004 a fost operata la genunchi. Suverana a participat la ceremonia organizata la Londra cu ocazia centenarului Royal British Legion. A purtat…

- Texasul a devenit miercuri statul american cel mai restrictiv in ceea ce privește avortul, odata cu intrarea in vigoare a legii care interzice orice intervenție dupa a sasea saptamana de sarcina, potrivit Reuters. Curtea Suprema nu a intervenit in urma cererii de urgența a grupurilor pentru drepturile…

- Nigeria se confrunta de cateva saptamani cu o crestere a numarului de cazuri de holera, concentrate in nordul tarii si care accentueaza si mai mult criza din sectorul sanatatii publice, provocata de inmultirea cazurilor de COVID-19, informeaza Reuters. "In ultimele doua saptamani, ne-am confruntat…