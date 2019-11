Regina Marii Britanii sarbatoreste 72 de ani de mariaj! Iata fotografii de la nunta!

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II -a și prințul consort Philip sarbatoresc 72 de ani de casnicie, fiind cel mai lung mariaj din istoria monarhiei britanice. Elisabeta avea 21 de ani cand s-a casatorit cu ducele de Edinburgh, un var indepartat. Elisabeta și Philip s-au logodit in secret și s-au casatorit din dragoste,…

- Elena Basescu are trei copii superbi! Iata cele mai recente fotografii! Elena Basescu, fiica cea mica a fostului presedinte al Romaniei, Traian Basescu, se poate mandri cu trei copii absolut adorabili! Vezi aceasta postare pe Instagram #sundayfunday #muffins ???? #briose #cooking #friendscomingover…

- Cel mai bine pastrat secret al lui Banksy, regele Midas al artei stradale, a fost dezvaluit, cel putin partial. Fotograful Steve Lazarides, care colaboreaza ca agent de peste un deceniu cu misteriosul realizator de graffitti-uri, a facut publice pe contul sau de Instagram imagini care il infatiseaza…

- Simona Halep a fost ceruta de soție de catre iubitul sau, omul de afaceri, Toni Iuruc. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni de zile și, iata, au decis sa faca pasul urmator. Simona Halep, in varsta de 28 de ani, și Toni Iuruc, in varsta de 40 de ani, s-au logodit in secret.…

- Simona Halep a desfacut o sticla de șampanie la marele Zid Chinezesc și a mancat o brioșa. Ea i-a transmis un mesaj și lui Darren Cahill, prin intermediul contului sau de Instagram: "Te așteptam și pe tine Darren!", a scris Simona Halep. Campioana de la Wimbledon se afla in China, acolo unde…

- Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au o tradiție ciudata ce dateaza din ziua in care s-au casatorit, in urma cu 71 de ani. Aceasta tradiție era urmata doar de oamenii din clasele superioare. Regina și Prințul Philip nu doar ca „dorm in paturi separate”, dar au și „camere separate”, scrie The…