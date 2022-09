Stiri pe aceeasi tema

- Medicii Reginei Elisabeta a II-a „sunt ingrijorați” de sanatatea acesteia și au recomandat sa ramana sub supraveghere medicala, conform unei comunicat trimis joi de Palatul Buckingham. „Regina ramane sub supraveghere la Balmoral”, se mai arata in comunicat. O sursa regala a declarat pentru CNN ca membrii…

- Liz Truss a fost primita marti de regina Elisabeta a II-a la castelul Balmoral din Scotia pentru a fi numita oficial prim-ministru britanic, relateaza AFP si dpa. In imaginile publicate de serviciile casei regale, suverana in varsta de 96 de ani, sprijinita de un baston, ii strange mana noului premier…

- Liz Truss, actualul ministru britanic de Externe a caștigat șefia Partidului Conservator din Marea Britanie și, astfel, va deveni prim-ministru, urmand sa-l inlocuiasca pe Boris Johnson. Liz Truss l-a invins in „finala” pe Rishi Sunak, fost ministru de Finanțe in cabinetul lui Johnson. Votul membrilor…

- Regina Elisabeta a II-a il va primi pe urmatorul prim-ministru al Marii Britanii la Castelul Balmoral din Scoția și nu la Palatul Buckingham, așa cum era tradiția, gestul reprezentand o premiera istorica in cei 70 de ani de domnie, noteaza CNN.