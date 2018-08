Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Muresan Venind in intampinarea sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, Asociația Colecționarilor din Salaj, Muzeul Județean de Istorie și Arta Zalau și Asociația Naționala Cultul Eroilor “Regina Maria” – Filiala Salaj au lansat in circuitul medalistic medalia CENTENAR – PERSONALITAȚI SALAJENE…

- Si se va traduce in totalitate jurnalul reginei Regina Maria s-a apucat sa scrie jurnalul in 1916, cand a izbucnit Primul Razboi Mondial. A notat in paginile acestuia pana la moarte. Primele 3 volume ale jurnalului Reginei Maria s-au publicat pana acum in mai multe editii. Toate s-au bucurat de succes.…

- O expozitie dedicata Reginei Maria, in care vor putea fi admirate obiecte care au apartinut acesteia, carti rare cu autograf si lucrari de arta, va putea fi admirata la Constanta, in prima jumatate a lunii august. De asemenea, Orchestra Simfonica Bucuresti va sustine un concert in fata Cazinoului…

- In urma cu 80 de ani, in ziua de 18 iulie 1938, s-a stins din viata Regina Maria a Romaniei, la varsta de numai 62 de ani, in urma unei grele suferinte, la Castelul Pelisor din Sinaia. La 24 iulie 1938, fiul sau, Regele Carol al II-lea i-a organizat funeralii fastuoase, fiind inmormantata in Biserica

- Personalitatea si rolul Reginei Maria ca ambasador informal al Romaniei au fost evocate in conferinta "Diplomatie Regala" sustinuta de istoricul Diana Mandache, marti, in Salonul Cerchez al Muzeului National Cotroceni. "Regina Maria a contribuit la schimbarea imaginii asupra tarii sale. Si-a folosit…

- Muzeul Național Cotroceni, in calitatea sa de muzeu memorial, o omagiaza pe Regina Maria, la 80 de ani de la trecerea sa in eternitate, in zilele de 17 și 18 iulie a.c. Seria de evenimente reunite sub titlul „Maria, Regina Romaniei Intregite” urmarește sa releve personalitatea complexa și fascinanta…

- Primaria Municipiului Oradea, in colaborare cu Direcția Județeana pentru Cultura Bihor, Muzeul Județean de Istorie Brașov și Asociația Forums din Brașov a organizat ieri conferinta ,,La datorie pentru Romania Mare: Generalul Traian Moșoiu”, care a avut loc in sala ,,Traian Moșoiu”, a primariei.…

- Discursul ambasadorului american la aniversarea zilei independentei 2018 Domnule presedinte, Excelentele Voastre, stimati membri ai Guvernului, stimati membri ai Parlamentului, prieteni, distinsi oaspeti, Multi dintre dumneavoastra mi-ati spus la sosire ca ploaia este un semn bun, de noroc. Va multumesc…