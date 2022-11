Stiri pe aceeasi tema

- Fara indoiala, Regina Letizia a Spaniei este una dintre cele mai frumoase, distinse și elegante capete incoronate ale Europei. Deși aparițiile ei in public sunt mereu impecabile, puțini sunt cei care știu ca soția Regelui Felipe sufera de o afecțiune la nivelul picioarelor. De ce boala sufera Regina…

- Roberta Flack, interpreta celebrului hit „Killing Me Softly”, nu mai poate canta dupa ce a fost diagnosticata cu scleroza laterala amiotrofica (SLA), a anunțat stafful artistei, potrivit BBC.

- Roberta Flack, 85 de ani, caștigatoare a cinci premii Grammy, nu mai poate canta dupa ce a fost diagnosticata cu scleroza laterala amiotrofica (SLA), a anunțat staff-ul artistei, informeaza The Guardian . Interpreta „Killing Me Softly with His Song” are dificultați in vorbire, a declarat Suzanne Koga,…

- Un studiu recent, efectuat in țara noastra, arata ca, dupa o fractura de șold, mortalitatea se ridica la 30%, cu mult peste media din Europa, subliniaza prof. univ. dr. Catalina Poiana, presedintele Societatii Romane de Endocrinologie. ”Studiul nostru publicat in urma cu cateva luni a aratat o mortalitate…

- Un medicament experimental a incetinit ritmul de declin al memoriei și al gandirii la persoanele care sufera de boala Alzheimer in faza incipienta, in ceea ce este descris ca fiind un „moment istoric” pentru tratamentul demenței. Dupa 18 luni, declinul cognitiv al pacienților cu Alzheimer carora li…

- Ucraina a confirmat joi primul caz de variola maimutei, la un pacient care a fost spitalizat, a anuntat Ministerul Sanatatii, scrie Agerpres. Pacientul sufera de febra si o eruptie cutanata, a adaugat ministerul pe Facebook, fara a da alte detalii. Infectia a fost confirmata joi printr-un test PCR.…

- Cel putin 17 milioane de europeni au suferit de tulburari pe termen lung legate de COVID in 2020 si 2021, potrivit unei estimari publicate marti de biroul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a facut apel la o mai buna ingrijire a bolnavilor, relateaza AFP. Aceasta cifra reprezinta…

- Jane Fonda a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu cancer. Celebra actrița de 84 de ani a dat trista veste intr-un mesaj emoționant, cu adevarat inspirațional, menționand ca face deja chimioterapie și are incredere ca boala va putea fi tratata.