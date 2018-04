Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 23 aprilie, Ziua Mondiala a Cartii. Evenimentul organizat anual de UNESCO promoveaza lectura si incurajeaza autorii, dar si cititorii de toate varstele. Ziua Cartii a fost marcata pentru prima data in Spania, in anul 1923, in memoria scriitorului Miguel de Cervantes, care a murit in ziua respectiva.…

- O noua inregistrare cu cearta dintre regina Letizia a Spaniei si soacra ei, regina Sofia, a fost facuta publica. Duminica trecuta, dupa slujba de Paste, cele doua au fost surprinse intr-o ipostaza care demonstreaza ca relatia lor nu este una tocmai buna.

- Agentia fiscala a Spaniei a solicitat firmelor financiare sa ii comunice numele cumparatorilor de criptomonede si datele in care au efectuat tranzactii, lansand cea mai mare campanie de identificare a evazionistilor si a persoanelor care spala bani prin intermediul monedelor virtuale, transmite Bloomberg.

- Echipa nationala de rugby a Romaniei pierde in Georgia, scor 16-25 (6-10), in Campionatul European, dar obtine calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), informeaza...

- Spania a fost afectata joi de greva femeilor, care au transformat ziua de 8 martie intr-un protest masiv. Transportul public și serviciile au suferit intarzieri importante in marile orașe, in timp ce sindicatele au mobilizat peste 5 milioane de oameni la proteste.

- Celebra artista pop Shakira, acuzata de frauda de fiscul spaniol, a platit taxe de peste 20 de milioane de euro.Cotidianul catalan El Periodico a scris, marti, citând o sursa, ca artista columbiana a platit aceasta suma "pentru a acoperi datorii reclamate de fiscul spaniol".…

- Zi de mare sarbatoare in Spania. Azi, Regele Felipe al VI-lea a implinit frumoasa varsta de 50 de ani și, așa cum se cuvine, a patrecut alaturi de familie. Daca toți ar fi crezut ca regele va fi cel spre care toata lumea iși va indrepta atenția, ei bine, altul a fost punctul de interes. Nici macar Regina…

- Letizia a fost stralucitoare la un eveniment care a avut loc marți la Palatul Zarzuela din Madrid, Spania. Regina Spaniei a fostr foarte chic intr-un outfit prețios și o pereche de pantofi cu toc din piele culoarea caramel, pantofi marca Hugo Boss pe care i-a purtat la o vizita oficiala la inceputul…