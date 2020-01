​Regina le-a cerut ducilor de Sussex să ajungă la un "acord Megxit" în 72 de ore Regina Marii Britanii le-a cerut Prințului Harry și soției acestuia, Meghan Markle, sa ajunga la un acord cu Palatul Buckingham privind renunțarea lor la privilegiile regale, proces etichetat de presa din insula drept &"Megxit&", relateaza Mediafax.



Regina Elisabeta a II-a, în vârsta de 93 de ani, își formuleaza cererea cu câteva zile înaintea primei apariții publice a Prințului Harry, dupa anunțul privind retragerea cuplului dintre figurile de prim-plan ale familiei regale, noteaza Page Six.



În urma mai multor consultari, Regina a cerut reprezentanților… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

