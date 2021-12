Un barbat inarmat a fost arestat dupa ce a patruns ilegal in zona de securitate a Castelului Windsor in Berkshire, una dintre principalele resedinte ale reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in ziua de Craciun, informeaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Ofiteri de la Thames Valley Police (TVP) si Politia metropolitana au raspuns la aceasta incalcare a zonei de securitate care a avut loc in jurul orelor locale 08:30, in apropiere de castelul unde Regina Elisabeta a II-a isi petrece in acest an Craciunul.



TVP a informat ca un individ de 19 ani in Southampton a fost arestat sub…