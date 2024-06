Regina în papuci: Cum reușește Letizia să fie şic fără tocuri Regina in papuci: Cum reușește Letizia sa fie sic fara tocuri Recent, la o intalnire la sediul Netflix din Spania, Regina Letizia, in varsta de 51 de ani, a purtat o rochie eleganta gri petrol și papuci șic. Evenimentul a marcat colaborarea cu Fundația pentru Tineret FAD, unde Letizia este președinte de onoare. Letizia a impresionat cu o rochie de zi cu talie lata și fusta in falduri, accesorizata cu papuci eleganți, o poșeta mare bej și cercei aurii. Schimbarea stilului sau este datorata metatarsalgiei cronice și neuromului Morton, afecțiuni care ii provoaca dureri intense la picioare. Cu toate… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

