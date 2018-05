Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea a stat cu ochii pe printul Harry si pe Meghan Markle in ziua nuntii lor. Machiajul și coafura purtate de Ducesa de Sussex au susprins prin simplitatea și eleganța lor. Citește și: Ce machiaj a purtat Meghan Markle in ziua nuntii ei Casa Regala are un impact uriaș asupra trendurilor, mai…

- In timp ce ochii tuturor erau asupra rochiei purtate de Meghan Markle in ziua nunții, incercand sa se ghiceasca casa de moda din spatele ei, voalul miresei a trecut neobservat. Ei bine, tocmai acest item din outfitul ei reprezenta legatura cu monarhia britanica, indatoririle la care se inhama și respectul…

- Conform tradiției, in dimineața din ziua nunții princiare, Regina Elisabeta il va innobila pe nepotul sau, Prințul Harry, și-i va oferi un ducat. Așa s-a intamplat și-n cazul fratelui sau mai mare, Prințul William, care a devenit Duce de Cambridge in ziua nunții sale, și, implicit, – soția sa – Ducesa…