Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca, majoritatea relațiilor din zilele noastre incep in mediul online. Fie ca vorbim despre Facebook, Instagram, Tinder sau alte aplicații, oamenii realizeaza ca iși intalnesc sufletul pereche atunci cand se așteapta mai puțin. Și ca lucrurile sa nu mai fie…

- Cea mai mare platforma de video online si-a lansat propria clona de TikTok, un serviciu numit Shorts, care functioneaza la fel si ofera aceleasi facilitati ca produsul chinezesc. Shorts va gazdui clipuri de 15 secunde sau mai scurte, pe care utilizatorii, la fel ca la TikTok, le pot prelucra…

- Shorts va gazdui clipuri de 15 secunde sau mai scurte, pe care utilizatorii, la fel ca la TikTok, le pot prelucra in mai multe feluri inainte de a le publica in cadrul retelei. Functiile de modificare permit utilizatorilor sa grupeze mai multe filmari intr-una singura, sa modifice viteza de redare si…

- Noaptea Tarziu a lansat duminica seara o parodie extrem de amuzanta dupa piesa „Inoata Cheluțu” de la Dorian Popa. Piesa baieților de la NT se numește „Pozeaza Funduțu’ ” și e o ironie la adresa la adresa multor influenceri de pe Instagram. O parte din filmari au fost realizate chiar la Dorian Popa…

- INNA revine in forța cu single-ul ”Read My Lips”, o piesa care atrage atenția de prima ascultare, in colaborare cu Farina, superstar din Columbia, cu peste 4 milioane de urmaritori pe Instagram ”Read My Lips” este un mix de stiluri (pop, reaggaeton, trap), a fost compusa de Sean Fischer, Elsa Curran,…

- Adrian Sarbu a lansat televiziunea Aleph News. Cine lucreaza acolo! Maine, 1 septembrie, Adrian Sarbu lanseaza o noua televiziune. Se numește Aleph News și, conform paginademedia.ro, poate fi urmarita de abonașii Telekon, Vodafone și Orange. Se pare ca mai marii postului sunt in discuții și cu RCS,…

- Facebook lansat miercuri o versiune proprie a aplicatiei de socializare video TikTok, in Statele Unite si in alte peste 50 de tari, incluzand un nou serviciu video numit Reels in cadrul popularei aplicatii Instagram, transmite Reuters.Citește și: Cozmin Gușa, intrebare delicata pentru Rareș…

- Instagram a anuțat astazi ca lanseaza oficial Reels, platforma competitoare pentru Tik-Tok. Aceasta va fi integrata in instagram, la fel ca IGTV, și iși propune sa atraga cat mai mult din publicul care a migrat, in ultimii ani, pe Tik-Tok. Desigur, fanii au sesizat faptul ca Instagram a facut acum același…