Regina frumuseții din Brazilia, Miss Brazilia 2018, s-a stins din viața, dupa ce a fost supusa unei operații ușoare. Gleycy Correia a murit la varsta de 27 de ani din cauza unei hemoragii masive si a unui atac de cord, afectiuni suferite dupa ce a fost supusa unei operații de...