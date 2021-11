Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a nu va mai participa duminica la ceremonia cu prilejul Remembrance Day de la monumentul Cenotaph, din Londra, din cauza unor dureri de spate, a anuntat biroul de presa al Palatului Buckingham, citat de Reuters.

- Regina Elizabeth II a fost sfatuita de medici sa se odihneasca doua saptamani si, astfel, nu va intreprinde vizite oficiale in acest timp, a anuntat Palatul Buckingham, informeaza News.ro. Monarhul in varsta de 95 de ani ar putea sa se ocupe de unele chestiuni lejere in aceasta perioada, inclusiv…

- Printul Charles si sotia lui, Camilla, vor efectua o vizita in Orientul Mijlociu, care va reprezenta primul lor turneu major in strainatate de la inceputul pandemiei de COVID-19, informeaza DPA. Biroul de presa de la Clarence House a anuntat ca printul de Wales si ducesa de Cornwall au fost…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 95 de ani, și-a petrecut o noapte in spital pentru a fi supusa unor investigații medicale. Joi, insa, ea s-a intors la Castelul Windsor, potrivit reprezentanților Palatului Buckingham. La scurt timp dupa ce și-a amanat o vizita in Irlanda de Nord,…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anulat o vizita planificata in Irlanda de Nord la sfaturile medicilor care i-au recomandat sa se odihneasca pentru urmatoarele cateva zile. Suverana, in varsta de 95 de ani, se afla de aproape sapte decenii pe tronul Regatului Unit . ”Regina a acceptat cu greu…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a decis miercuri sa se odihneasca in urmatoarele zile, la sfatul medicilor, și a anulat o vizita planificata in Irlanda de Nord, a anunțat Palatul Buckingham. Palatul nu a precizat motivul pentru care reginei i s-a recomandat sa se odihneasca, afirmand ca…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 95 de ani, a anulat vizita care urma sa se desfasoare miercuri si joi in Irlanda de Nord, la sfatul medicilor care i-au recomandat sa se odihneasca pentru urmatoarele cateva zile, informeaza Agerpres , care preia Reuters. „Regina a acceptat cu greu…

- Regina Marii Britanii a aparut intr-un baston la un eveniment public. Este prima data cand Regina Elisabeta a II-a este vazuta in aceasta ipostaza, dupa ce in 2004 a fost operata la genunchi. Suverana a participat la ceremonia organizata la Londra cu ocazia centenarului Royal British Legion. A purtat…