Regina Elizabeth : O nouă prezență surpriză la inaugurarea unei clădiri de spital Surazatoare, in plina forma, regina Elizabeth a fost prezenta, vineri de dimineața, la inaugurarea unei noi cladiri a Thames Hospice, din apropierea Castelului Windsor. Suverana a fost insoțita de fiica sa, prințesa Anne. De altfel, regina a inaugurat și prima cladire a acestui spital in 1987. Acest spital a mai fost vizitat și de alți membri ai familiei regale: prințesa Diana și Sophie de Wesex, soția prințului Edward. Recenta vizita a suveranei a fost o veritabila surpriza, deoarece acum aparițiile sale publice sunt rare și neanunțate inainte. Acesta este primul angajament public dupa scurtul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

