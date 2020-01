Regina Elizabeth II a convocat o intalnire de urgenta. Alaturi de regina, la intalnire vor participa printul de Wales, ducele de Cambridge si ducele de Sussex.

Aceasta va fi prima intalnire la care vor participa cei patru dupa ce, miercuri, printul Harry, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, si sotia lui, Meghan Markle, au anuntat ca renunta la indatoririle regale si ca vor trai atat in Marea Britanie, cat si in Canada. In plus, ei au spus ca vor sa fie independenti din punct de vedere financiar. Anuntul a fost facut pe contul de Instagram Sussex Royal si pe site-ul…