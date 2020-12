Regina Elizabeth a II-a va fi vaccinată în curând contra Covid Suverana, in varsta de 94 de ani, si sotul ei, printul Philip, 99 de ani, vor fi vaccinati cu prioritate din cauza varstei lor si nu in virtutea unui tratament preferential, a indicat Mail on Sunday. Potrivit cotidianului, membrii cei mai in varsta din familia regala vor face publica vaccinarea cu scopul "de a incuraja un numar mare de cetateni sa se vaccineze", in contextul in care autoritatile se tem ca activistii anti-vaccin (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regina Marii Britanii Elizabeth a II-a va primi in saptamanile urmatoare vaccinul Pfizer-BioNTech, care a primit unda verde de la autoritatile sanitare britanice, a indicat presa britanica sambata seara, potrivit news.ro.Suverana, in varsta de 94 de ani, si sotul ei, printul Philip, 99 de ani, vor…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va primi in saptamanile viitoare vaccinul Pfizer-BioNTech, care tocmai a obtinut aprobarea autoritatilor sanitare britanice, a indicat presa britanica sambata seara, potrivit Agerpres.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și soțul ei, prințul Philip, se vor vaccina impotriva noului tip de Coronavirus. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va primi in saptamanile viitoare vaccinul Pfizer-BioNTech, care tocmai a obtinut aprobarea autoritatilor sanitare britanice, a indicat…

- Regina Elizabeth a II-a si sotul ei printul Philip vor petrece anul acesta Craciunul la Castelul Windsor, pentru prima data in mai mult de 30 de ani, a anuntat marti Palatul Buckingham, potrivit AFP, relateaza news.ro. Cuplul regal petrece in mod traditional sarbatorile de sfarsit de an la…

- Ziarul Unirea 130 de decese in randul pacientilor cu COVID-19 in ultimele 24 de ore: cel mai tanar, in categoria de varsta 30-39 de ani. 1.048 pacienti la ATI 130 de decese au fost inregistrate in randul pacientilor cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. 1048 pacienti se afla in stare grava la ATI. Cel…

- Nivelul de oxigen din sange sau saturația de oxigen (SpO2) trebuie sa fie la un anumit nivel pentru ca intregul organism sa poata funcționa. Daca saturația scade prea mult, inima și creierul sunt suprasolicitate. In aceasta perioada, mai mult ca oricand am auzit vorbindu-se despre importanța acestei…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford si compania AstraZeneca genereaza un raspuns imun robust la persoanele in varsta, categoria cu cel mai ridicat risc, a scris luni Financial Times, citand rezultate preliminarii, relateaza Reuters. Vaccinul declanseaza productia de anticorpi…

- O femeie este cercetata penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce, sambata, a plecat din spital impreuna cu fiul ei in varsta de 2 luni, desi i se comunicase ca ambii sunt infectati cu COVID-19, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "In cursul zilei de…