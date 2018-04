Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de guverne din Commonwealth au cazut de acord vineri ca printul Charles sa ii succeada mamei sale, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, la conducerea Commonwealth-ului, relateaza mass-media britanice, relateaza AFP. Regina Elisabeta a II-a, care va implini sambata 92 de ani,…

- Printul Charles a fost numit succesorul reginei Elisabeta la conducerea Commonwealth-ului, conform surselor Sky News. Decizia a fost luata in timpul unei intruniri la Castelul Windsor vineri dupa-amiaza, titreaza News.ro. Regina a cerut ca fiul sau sa-i urmeze la conducere in cadrul intalnirii dintre…

- Lideri din 53 de state s-au reunit la Palatul Buckingham. Pentru prima data dupa 20 de ani, summitul Commonwealth se desfașoara in Londra. Organizația care include fostele colonii britanice iși propune acum sa se revitalizeze, in perspectiva Brexitului.

- Regina Elisabeta a II-la a Marii Britanii si-a aratat joi sustinerea in favoarea preluarii de catre fiul si mostenitorul sau, Charles, a conducerii Commonwealth-ului, raspunzandu-le astfel celor care pledeaza ca functia sa fie asigurata prin rotatie intre statele membre, relateaza Reuters si Press Association.…

- Serviciile de informatii din Noua Zeelanda au anuntat, joi, in premiera ca un adolescent a incercat sa o asasineze pe Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii in 1981, in timpul unei vizite in orasul Dunedin, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Biroul de presa al printului a dezvaluit cateva detalii despre casatoria lui Harry, care se anunta a fi cel mai urmarit eveniment de gen al anului in Marea Britanie. Ceremonia va avea loc de la ora 12.00, la capela St. George de la castelul Windsor, si va fi oficiata de David Conner, decan…