Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii intră în al 70-lea an de domnie La 6 februarie 1952 murea regele George VI la doar 56 de ani, la Sandringham, iar fiica sa Elizabeth urca pe tronul Angliei. Se întâmpla acum 69 de ani. În vizita oficiala în Kenya, viitoarea regina afla de moartea tatalui ei. A fost nevoita sa aleaga un nume de suverana si a optat pentru Elizabeth.



"În acea zi din 1952, regina a ajuns pe tron la moartea tatalui ei, regele George VI. Majestatea Sa este suverana de 69 de ani", a publicat contul de Twitter oficial al familiei regale, cu imagini de arhiva. Pot fi vazute… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

