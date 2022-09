Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle și Prințul Harry vor reveni in Marea Britanie luna viitoare. In timpul vizitei la Manchester, cei doi vor participa la One Young World Summit, unde, pe langa ei, se vor afla și tineri lideri din 190 de țari. Cei doi vor pleca apoi pentru scurt timp in Germania, dar apoi se va intoarce…

- Surazatoare, in plina forma, regina Elizabeth a fost prezenta, vineri de dimineața, la inaugurarea unei noi cladiri a Thames Hospice, din apropierea Castelului Windsor. Suverana a fost insoțita de fiica sa, prințesa Anne. De altfel, regina a inaugurat și prima cladire a acestui spital in 1987. Acest…

- Apariție surprinzatoare a Reginei Elisabeta a II-a. In ciuda ingrijorarilor privind problemele de mobilitate semnalate chiar inainte de Jubileul de Platina, monarhul pare a fi in forma. Suverana a participat la o ceremonie in Edinburgh, in cadrul careia i-au fost oferite in mod simbolic, de catre Lordul…

- Regina Elisabeta s-a tuns dupa Jubileul de Platina și și-a schimbat look-ul. Cele mai noi fotografii cu Majestatea Sa arata ca aceasta are parul mult mai scurt. Imaginile au fost realizate in incinta Castelului Windsor, iar dezvaluirile au fost facute de coafeza sa.

- Regina Elisabeta a II-a și intalnit pentru prima data nepoata, care ii poarta numele, in cadrul Jubileului de Platina, de saptamana trecuta. Cu toate ca prințul Harry și Meghan Markle au fost prezenți la marele eveniment, distanța dintre ei și ceilali membri ai familiei regale a fost vizibila.

- Regina Elisabeta a II-a a intalnit-o, pentru prima data, pe stranepoata ei, Lilibet, in cadrul unei intalniri private cea-a avut loc la Windsor, cu ocazia Jubileului de Platina si-a venirii in tara a Ducilor de Sussex.

- Regina Elisabeta a II-a le-a interzis ducilor de Sussex sa faca fotografii sau sa filmeze momentul in care Majestatea Sa și-a cunoscut stranepoata, deja in varsta de un an. Se pare ca monarhul britanic și Lilibet au avut o intrevedere in cursul zilei de joi, 2 iunie, noteaza click.ro. Prințul Harry…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a oferit un moment special, in ultima zi a festivitaților pentru Jubileul sau de Platina. Flancata de cei trei moștenitori ai tronului, monarhul și-a facut apariția pe balconul Palatului Buckingham. Majestatea Sa a incantat mulțimile adunate la ceremonia celor…