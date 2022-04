Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va participa alaturi de membrii familiei regale la slujba de Paște de la Castelul Windsor, potrivit unor surse citate CNN. Este pentru prima data in 50 de ani cand suverana britanica lipsește de la aceasta ceremonie religioasa.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care s-a retras in ultimele luni de la mai multe evenimente publice din cauza problemelor de mobilitate, nu va fi prezenta la serviciul religios din ziua de Paste de la Windsor, a anunțat joi Palatul Buckingham, citat de The Guardian . Anunțul vine dupa ce suverana…

- Regina Elisabeta a II-a a povestit despre experiența de a trece prin boala Covid-19 intr-o videoconferinta ce a avut loc cu ocazia inaugurarii unei unitati de ingrijire care ii poarta numele la Royal London Hospital din capitala Marii Britanii. Regina a dezvaluit ca a fost „foarte obosita și epuizata”…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii spera sa participe saptamana viitoare la o slujba religioasa in memoria raposatului sau sot, printul Philip, a declarat joi o sursa de la Palatul Buckingham, dupa ce monarhul in varsta de 95 de ani a anulat o aparitie publica mai devreme in aceasta luna, informeaza…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a primit luni pe premierul canadian Justin Trudeau la Castelul Windsor, prima intrevedere oficiala a suveranei britanice, in varsta de 95 de ani, dupa ce a fost testata pozitiv cu COVID-19, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii este activa și indeplinește „sarcini ușoare” la Castelul Windsor, in ciuda faptului ca a fost testata pozitiv cu COVID, scrie BBC, citand oficiali de la palat.

- Regina Elisabeta a II-a a revenit luni la Castelul Windsor din vestul Londrei si isi va relua activitatile obisnuite dupa ce a sarbatorit intr-un cadru privat implinirea a 70 de ani de cand a urcat pe tronul Marii Britanii, informeaza AFP.