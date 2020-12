Regina Elisabeta și Prințul Philip, printre primii care se vor vaccina împotriva COVID! Cand vor primi serul

Stiri pe aceeasi tema

- Cum se va vaccina Regina Marii Britanii contra COVID Presa britanica titreaza faptul ca Regina Elisabeta va primi in perioada urmatoare vaccinul contra COVID-19. Este vorba despre vaccinul devoltat de Pfizer-BioNTech, care a primit recent aprobarea din partea autoritaților sanitare din Marea Britanie.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va primi in saptamanile viitoare vaccinul Pfizer-BioNTech, care tocmai a obtinut aprobarea autoritatilor sanitare britanice, a indicat presa britanica sambata seara, potrivit AFP si publicatiei belgiene La Libre.

- Regina Elisabeta a II-a va primi in urmatoarele saptamani vaccinul anti-COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, care tocmai a obtinut aprobarea autoritatilor sanitare britanice, scrie presa de la Londra.

- Un tanar participant la testele clinice pentru vaccinul anti-Covid dezvoltat de compania farmaceutica Moderna a vorbit intr-un interviu pentru CNN despre efectele secundare pe care le-a experimentat dupa ce a fost vaccinat, informeaza Digi24. ”La30 de minute dupa ce am facut vaccinul, am simțit o durere…

- 15 pacienti cu COVID-19, transportati cu aeronave militare in provincie Foto: Arhiva/ MAp 15 pacienți infectați cu noul coronavirus aflați în stare grava sunt transportați astazi din București la spitale din Moldova, pentru ca în capitala nu mai sunt locuri la terapie intensiva.…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca, in cel mai fericit scenariu, primele doze de vaccin anti-Covid vor ajunge in Romania in primul semestru al anului viitor. Primii care vor fi vaccinați sunt angajații din domeniul sanatații și persoanele din categorii vulnerabile, a spus Iohannis. Declarația…

- Primul meci al noului sezon din Serie A s-a amanat deja din etapa a treia din cauza pandemiei. E vorba despre Genoa-Torino, programat sambata, decizie luata de Consiliul Extraordinar. Echipa gazda e decimata, dupa ce ieri a aparut și al 15-lea caz pozitiv, Valon Behrami, elvețianul fiind al 11-lea…

- „E infricoșator”, raspunde Bill Gates despre „fake-news-ul” ca s-ar afla la originea pandemiei, pentru a vinde mai multe vaccinuri, in cadrul unui program al televiziunii franceze RTL. Fondatorul Microsoft afirma insa ca doar celor mai bogate țari le va fi ușor sa iasa din criza sanitara, dupa rețeta…