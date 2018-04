Stiri pe aceeasi tema

- In ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența desfașurata astazi, 16 aprilie a.c. s-au discutat aspecte privind prabușirea unor pereți de la imobile situate in municipiul Baia Mare, respectiv orașul Baia Sprie, ambele inregistrate pe lista monumentelor istorice. Președintele…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit, luni, ca pe data de 8 mai va fi ultimul termen in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza...

- Olimpiu Moruțan (18 ani), fotbalist cumparat de Gigi Becali de la FC Botoșani, a marcat golul Romaniei in partida pierduta cu Ucraina, scor 1-2, și a fost eliminat imediat pentru un gest copilaresc. Olimpiu Moruțan a trimis mingea in poarta in minutul 77. A urmat un moment de descatușare, firesc, Romania…

- Pleaca ai nostri, vin ai nostri. Asta este reteta statului aplicata consiliilor de conducere ale companiilor publice sau la care detine un pachet important de actiuni si spatiu de manevra. De fiecare data cand s-a schimbat componenta Guvernului s-a umblat la varfurile companiilor de stat, urmarindu-se…

- Campioana Romaniei Volei Alba Blaj a pierdut ultimul meci din grupa, un meci fara miza, ardelencele fiind calificate in Final 6 dupa etapa a cincea. Volei Alba Blaj este prima echipa din Romania care ajunge in Final 6 in Liga Campionilor. Ardelencele sunt practic intre cele mai bune șase echipe de pe…

- Ai inceput o noua relație, iar lucrurile par promițatoare, insa poți afla daca partenerul tau are planuri pe termen lung alaturi de tine? Pentru ca o relație sa devina serioasa, este nevoie de doi parteneri care iși doresc același lucru și au aceleași planuri de viitor. Daca nu iți dorești sa ai inca…

- Armata americana a efectuat miercuri, din Hawaii, un test nereusit de doborare a unei rachete de exercitiu, a precizat un oficial american, pe fondul ingrijorarilor crescande privind programul balistic si nuclear dezvoltat de regimul nord-coreean, transmite Reuters.Oficialul, care a facut…

- Lista miniștrilor din Cabinetul Dancila urmeaza sa fie votata in ședința Comitetului Executiv Național al PSD de vineri, 26 ianuarie. In ultima saptamana au avut loc negocieri-maraton, care continua și in noaptea de joi spre vineri.Liviu Dragnea a avut in ultimele zile discuții cu majoritatea…