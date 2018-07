Stiri pe aceeasi tema

- Dupa nunta prințului Harry cu Meghan Markle, organizata pe 19 iunie , regina Elisabeta a II-a le-a daruit celor doi o casa la țara, in comitatul Norfolk. Casa, care a fost moștenita de regina in 1952, a aparținut regelui Geroge al V-lea și regine Mary, bunicii Elisabetei a II-a. Ducii de Cambrdige,…

- Ce cadou de nunta le-a oferit Regina mirilor Harry si Meghan Markle Bine, nu va ganditi la o casuta cu 2 camere si o curte mica, in care sa creasca trandafiri. Regina Elisabeta a oferit tinerei familii proprietatea York Cottage, din Sandringham. Conform Harper’s Bazaar, „Proprietatea are in total 8.000…

- Regina Elisabeta le-a oferit Prințului Harry și lui Meghan Markle, un conac aflat la țara. Conacul, denumit York Cottage, este o cladire regala grandioasa, situata pe pamanturile Domeniului Sandringham

- Așa da cadou de nunta! Potrivit ultimelor informații dezvaluite de presa britanica, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii le-a oferit Prințului Harry și lui Meghan Markle, un conac aflat la țara. Conacul, denumit York Cottage, este o cladire regala grandioasa, situata pe pamanturile Domeniului Sandringham,…

- Inelul lui Meghan Markle este realizat din aur galez daruit de Regina Elisabeta a-II-a, informeaza CNN.com. Printul Harry va purta o bijuterie din platina cu un finis texturat. Cuplul regal se pare ca au ales firma Cleave and Company pentru a le realiza inelele pentru casatorie. Verighetele vor fi purtate…