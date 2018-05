S-a imbracat foarte colorat, in verde praz și mov, la nunta nepotului prințul Harry cu Meghan Markle, toata lumea comentand semnificația culorilor purtate de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Insa, in spatele vestimentației se afla ceva mult mai puternic care o unește pe regina de noua Ducesa de Sussex. Suverana este cunoscuta pentru faptul ca adora sa se imbrace in culori puternice și este foarte grijulie atunci cand vine vorba de accesorizare. Iar la nunta regala de sambata trecuta, suverana chiar i-a adus un tribut miresei și nimeni nu a știut asta. Tot ceea ce face sau poarta regina…