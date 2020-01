Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a luat decizia: este de acord cu o perioada de tranzitie in care printul Harry si sotia sa Meghan sa petreaca mai mult timp in Canada si Marea Britanie.

- Ducesa de Sussex sau Meghan Markle, cunoscuta drept soția printului Harry, este in Canada pana cand Regina Elisabeta a II-a și sfatuitorii sai vor lua o hotarare in legatura cu viitorul rol al cuplului in familia regala.