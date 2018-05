Stiri pe aceeasi tema

- Toate miresele din familia regala britanica au purtat la nunta o tiara. Regina Elisabeta, de exemplu a purtat bijuteria cu diamante primita de la bunica ei, Regina Maria. Și Kate a avut o asemenea podoaba asa ca e de asteptat ca și Meghan Markle, soția lui Harry sa poarte una.

- Unul dintre marile secrete ale nunții regale a prințului Harry este legat de cine creeaza rochia de mireasa a lui Meghan Markle. Informația va fi facuta publica cu puțin inainte de evenimentul din 19 mai, dar analiștii de fashion au realizat deja o lista scurta a posibililor designeri care o vor imbraca…

- Nepotul logodnicei prințului Harry este un apreciat cultivator de…. cannabis! Este vorba de fiul fratelui a lui Meghan Markle, care a investit imediat in industria de ”entertainment” imediat ce aceasta a devenit legala in SUA. Nepotul lui Mghan are sere uriașe in Oregon Sua și face profituri frumușele!…

- Meghan Markle va calca pe urmele Ducesei de Cambridge și va purta, in ziua nunții sale, doua rochii de mireasa. Se pare ca au fost niște discuții lungi referitoare la dantela și lungimea manecilor. Meghan va purta prima rochie in cadrul ceremoniei religioase care va avea loc la Capela Sf. George și…

- Purtand o palarie si o haina de culoare purpurie si o rochie florala, Elisabeta a II-a a fost intampinata la capela de decanul de Windsor David Conner, care va conduce serviciul religios la nunta din 19 mai. Reginei i s-au alaturat nepotul cel mare, printul William, si sotia sa, Kate, care…

- Logodnica printului Harry, americanca Meghan Markle, a participat luni la primul sau angajament oficial impreuna cu Regina Elisabeta a Marii Britanii, de cand cuplul si-au anuntat logodna anul trecut, relateaza Reuters .

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…