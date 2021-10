Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a exprimat iritarea fata de liderii mondiali care „vorbesc” despre schimbarile climatice, dar „nu actioneaza”, intr-o conversatie privata despre summitul COP26, care va incepe pe 31 octombrie la Glasgow.

- In doar cateva zile de la caștigarea US Open, la doar 18 ani, jucatoarea de tenis Emma Raducanu a reușit sa adune aproape un milion de urmaritori pe Instagram. Marii creatori de branduri mondiale risca un pronostic: Emma Raducanu va fi prima jucatoare de tenis din lume care va caștiga peste un milliard…

- Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a invins-o pe canadianca Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-4, 6-3 și a caștigat US Open 2021 fara sa piarda vreun set! Regina Elisabeta a doua a Marii Britanii a felicitat-o pe Emma Raducanu imediat dupa meci, printr-o scrisoare publicata pe conturile…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii are o legatura secreta cu mișcarea Black Lives Matter, care a facut furori in America. S-a aflat abia acum, dupa ce un apropiat al suveranei a scapat porumbelul in mass media. Despre ce este vorba. Regina Elisabeta a II-a și Black Lives Matter. Ce legatura secreta…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și familia regala britanica susțin mișcarea Black Lives Matter, a declarat un oficial al casei regale, apropiat al suveranei, conform The Washington Post.