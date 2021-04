Regina Elisabeta a rămas cu un gol imens după moartea prințului Philip. Cum o descriu apropiații Al doilea fiu al cuplului regal, prințul Andrew, spune ca mama sa, Regina Elisabeta, resimte un „gol imens” dupa moartea prințului Philip. „Imi pare foarte rau pentru mama, care resimte pierderea probabil mai mult decat oricine. Regina, așa cum va puteți aștepta, este de un stoicism incredibil. Ea descrie moartea lui (prințului Philip – n.r.) drept un miracol, in cele din urma. Acum, mediteaza, așa aș descrie starea ei. Spune ca a ramas un gol imens in viața ei. Dar noi, familia și ceilalți apropiați am strans randurile in preajma ei, sa-i oferim sprijinul nostru. Știu ca este un sprijin uriaș… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

