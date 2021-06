Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 10 iunie, ducele Philip ar fi implinit varsta de 100 de ani. Regina Elisabeta a Marii Britanii a primit un trandafir care poarta numele prințului consort. Palatul Buckingham precizeaza ca floarea de culoare roz a fost plantata in gradina Castelului Windsor. La aceasta reședința, Regina Elisabeta…

- Printul Philip ar fi implinit astazi 100 de ani, iar Regina Elisabeta, in varsta de 95 de ani, a plantat, emoționata, un trandafir special care va purta numele soțului sau, decedat acum doua luni. Potrivit stiri.tvr.ro , floarea „Ducele de Edinburg” se afla acum chiar in gradina de Est a castelului…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a plantat astazi un trandafir, numit dupa soțul acesteia. Daca ar fi trait, printul Philip ar fi implinit joi 100 de ani. Regina va marca momentul plantand un trandafir.

- Printul Philip ar fi aniversat, astazi, 10 iunie, varsta de 100 de ani. Acesta a murit in aprilie la Castelul Windsor cu cateva luni inainte de implinirea centenarului. Pentru a marca momentul, regina va planta un trandafir.

- Daca ar fi trait, printul Philip ar fi implinit joi 100 de ani. Regina va marca momentul plantand un trandafir, noteaza mediafax. Printul Philip a murit pe 9 aprilie la castelul Windsor, cu doar cateva luni inainte de implinirea centenarului. Regina va marca momentul plantand un trandafir.…

- Prințul Louis, fiul cel mic al Ducilor de Cambridge, Prințul William și Kate Middleton (38 de ani), a implinit 3 ani. Mezinul ii semana din ce in ce mai mult fratelui sau mai mare, Prințul George (7 ani). Cuplul regal mai are impreuna o fiica, Prințesa Charlotte, in varsta de 5 ani. Cu ocazia aniversarii…

- Numele fostului presedinte francez Valery Giscard d'Estaing, care a murit la 2 decembrie, a fost adaugat Muzeelor Orsay si Orangerie, a anuntat luni ministrul Culturii, scriu publicatiile franceze. Este vorba despre un omagiu institutional "simbolic si istoric", a indicat Amelie Hardivillier,…

- Patronimul fostului presedinte francez Valery Giscard d'Estaing, decedat pe 2 decembrie 2020, a fost adaugat in denumirea oficiala a Muzeului Orsay, unul dintre cele mai prestigioase muzee pariziene, a anuntat luni Ministerul Culturii din Franta, relateaza AFP. "Numele presedintelui…