Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a și soțul ei, prințul Philip, vor fi vaccinați cu prioritate contra noului coronavirus, scrie The Times. Surse ale publicației britanice numite au spus ca este „o decizie personala” și o „chestiune privata”. Monarhul va face public faptul ca s-a vaccinat dupa ce acest lucru se…

- Regina Elizabeta a Marii Britanii și soțul ei ar putea ieși in public dupa ce se vor vaccina și ar putea anunța ca s-au vaccinat. In 1957, regina a facut public faptul ca Charles și sora sa, prințesa Anne, pe atunci copii, s-au vaccinat impotriva poliomielitei, potrivit Mediafax. Regina Elizabeta…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul ei, printul Philip, vor petrece Craciunul din acest an la Castelul Windsor, pentru prima data dupa o pauza de peste 30 de ani, a anuntat marti serviciul de presa al Palatului Buckingham, citat de AFP. In mod traditional,…

- Din cauza pandemiei de coronavirus, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul ei, printul Philip, vor petrece Craciunul din acest an la Castelul Windsor, pentru prima data dupa o pauza de peste 30 de ani, a anuntat marti serviciul de presa al Palatului Buckingham, citat de AFP, potrivit AGERPRES.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aparut pentru prima oara cu masca in public. Suverana de 94 de ani a depus o coroana de flori la mormantul Eroului Necunoscut din Westminster Abbey. The post Regina Elisabeta a II-a a aparut pentru prima oara cu masca in public appeared first on Renasterea…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și soțul sau, prințul Philip, au fost o decizie radicala: s-au intors la Castelul Windsor pentru a doua perioada de izolare la nivel național, a anunțat Palatul Buckingham. Regina Elisabeta a facut stranga-mprejur. Decizie radicala: s-a intors impreuna cu soțul…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul sau, printul Philip, s-au intors la castelul Windsor pentru a doua perioada de izolare la nivel national, a anuntat luni Palatul Buckingham, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.Cuplul regal a calatorit la resedinta din Berkshire de la mosia Sandringham…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si-a exprimat sprijinul fata de companiile mass-media traditionale in cadrul unui mesaj transmis luni jurnalistilor britanici, despre care a spus ca au asigurat un serviciu public de o importanta vitala in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters,…