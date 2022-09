Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a murit la varsta de 96 de ani, a anunțat Palatul Buckingham. Elisabeta a II-a, regina cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a murit la varsta de 96 de ani. Intreaga familie a sosit astazi la capataiul monarhului, la reședința regala de la Balmoral. Urmeaza o perioada…

- Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala la Castelul Balmoral, in Scotia, in urma unor ingrijorari ale medicilor cu privire la starea sanatatii suveranei, anunta Palatul Buckingham, relateaza BBC News. ”In urma unei noi evaluari, in aceasta (joi) dimineata, medicii reginei sunt ingrijorati…

- Tragedie intr-o clinica privata din Targoviște. O femeie a murit dupa ce cadrele medicale au folosit substanța de contrast pentru investigații imagistice intrucat suferea de cancer la san. In urma cu doua luni femeia de 51 de ani a descoperit ca are cancer la san, facuse o cura de citostatice și se…

- Femeia care a provocat accidentul grav din Iași de la mijlocul lunii iunie, cand patru oameni au murit, conducea cu o viteza de 148 km/ora arata raportul de expertiza. Mai mult, potrivit documentului, șoferița avea o alcoolemie de 1,13 la mie. Expertiza arata contextul in care s-a produs accidentul.…

- Comisia Europeana si agentiile sanitare ale Uniunii Europene (UE) recomanda, luni, vaccinarea cu al doilea ”booster” a tuturor persoanelor in varsta de peste 60 de ani – coborand astfel varsta de la 80 de ani – impotriva unui nou ”val vast” COVID-19 din prezent, relateaza AFP. ”Indemn statele membre…

- Parintii a doua fetite din SUA care ar fi murit dupa ce au facut o provocare virala de pe reteaua de socializare TikTok au dat in judecata platforma chinezeasca, acuzand ca „algoritmii periculosi” sunt vinovati de decesul micutelor de opt si noua ani, relateaza The Guardian. Familiile celor doua fete…

- Britanicul Peter Brook, legenda teatrului si unul dintre cei mai influenti regizori ai secolul al XX-lea a murit, sambata, la varsta de 97 de ani, scrie AFP. Maestrul teatrului, nascut in Marea Britanie dar cu mare parte din cariera desfasurata in Franta, care s-a aflat la conducerea teatrului parizian…

- Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost ranite, intr-un accident care a avut loc, miercuri, in localitatea Sinești, pe E85. Potrivit IGSU, in accidentul in care au fost implicate trei autoturisme, trei persoane au decedat (adulți), iar șase persoane, intre care doi copii, primesc ingrijiri…