Regina Elisabeta a implinit 92 de ani. Iata cum a sarbatorit

- Regina Elisabeta a II-a a implinit 92 de ani, moment care a fost marcat de o petrecere la care au luat parte suverana și fiul ei Prințul Charles. In timpul discursului, Prințul Charles i s-a adresat reginei cu apelativul „mami”, iar camerele de televiziune au surprins și reacția acesteia. Prințul Charles…

- Regina Elisabeta a II-a și-a dat ochii peste cap atunci cand fiul ei, prințul Charles, a numit-o „mami” in direct la televizor, in cadrul evenimentului organizat pentru a sarbatori cea de-a 92-a aniversare a acesteia. „Majestate, mami, am sentimentul ca in 1948, cand aveai 22 de ani, nu te…

- Regina Elisabeta a II-a si-a sarbatorit sambata cea de-a 92-a aniversare si a asistat in cursul serii la un concert organizat in onoarea sa, care a reunit mai multe vedete, printre care Sting, Shaggy, Tom Jones si Kylie Minogue, la prestigioasa Royal Albert Hall din Londra, informeaza AFP. Asa cum a…

