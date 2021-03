Stiri pe aceeasi tema

- Saptamanalul satiric francez Charlie Hebdo a publicat o caricatura in care Regina Elizabeta apare apasand cu genunchiul gatul ducesei de Sussex, aluzie la cazul uciderii cetațeanului american de culoare George Floyd de catre un polițist, caz care a declanșat anul trecut mișcarea antirasism Black Lives…

- Conform Hotnews , comentariile prințului William au fost facute in timpul unei vizite in Londra de Est, acesta precizand de asemenea ca nu a discutat cu fratele sau dupa interviul difuzat de CBS in SUA, dar ca urmeaza sa o faca.Marți, regina Elisabeta a II-a i-a asigurat pe prințul Harry și pe soția…

- Intr-o perioada dificila pentru casa regala britanica, Regina Elisabeta a II-a si-a gasit alinare in compania altor doi caini corgi, rasa ei preferata de peste 75 de ani, dupa cum a anunțat The The Sun. Potrivit acestui tabloid, cei doi caini ii tin companie de cateva saptamani reginei Elisabeta a II-a,…

- Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord l-a sunat pe Harry, care se afla in Statele Unite ale Americii, alaturi de soția lui, Meghan Markle, și de fiul lor, Archie. O sursa apropiata prințului a dezvaluit ce i-a cerut suverana nepotului ei, de fapt. Fratele…

- Prințul Philip al Marii Britanii, consortul Reginei Elisabeta a II-a, s-a retras din viața publica in aprilie 2017. Cu o zi inainte de anunț, Ducele de Edinburgh a participat la inaugurarea unei arene de cricket. Acesta a fost internat in spital in 17 februarie, dupa ce a acuzat stari de rau cateva…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul ei, printul Philip, vor petrece Craciunul din acest an la Castelul Windsor din vestul Londrei in absenta altor membri ai familiei regale, a declarat vineri pentru DPA un purtator de cuvant de la Buckingham Palace. Discursul de Craciun al…