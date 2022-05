Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii si-a facut, marti, o aparitie surpriza la o ceremonie care a marcat finalizarea mult-asteptata a unei linii de metrou din Londra numita in onoarea ei, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Regina Elisabeta a II-a va lipsi marți, 10 mai, la deschiderea anuala a Parlamentului de la Londra și nu va susține discursul tradițional, din cauza unor probleme de mobilitate. Va fi pentru prima oara in ultimii aproape 60 de ani cand suverana in varsta de 96 de ani va absenta. Ea va fi inlocuita de…

- Regina Elisabeta a II-a a povestit despre experiența de a trece prin boala Covid-19 intr-o videoconferinta ce a avut loc cu ocazia inaugurarii unei unitati de ingrijire care ii poarta numele la Royal London Hospital din capitala Marii Britanii. Regina a dezvaluit ca a fost „foarte obosita și epuizata”…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, testata pozitiv la COVID duminica, și-a anulat indatoririle programate in format virtual pentru marti, intrucat continua sa prezinte simptome usoare asemanatoare racelii, a declarat un purtator de cuvant al Palatului Buckingham, citat de Reuters. Palatul Buckingham…