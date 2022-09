Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit. Monarhul s-a stins din viața joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani. Regina Elisabeta a inceput sa se simta rau in cursul zilei de azi, iar medicii s-au aratat ingrijorați de starea ei de sanatate, dupa cum s-a anunțat și intr-un comunicat dat…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața, in urma cu cateva ore, la varsta de 96 de ani, iar o lume intreaga este in doliu și o plange. Și fostul Președinte al Statelor Unite ale Americii, George W. Bush a postat un mesaj pe rețelele de socializare, dupa decesul Majestații Sale.

- Noul premier britanic Liz Truss a anunțat ca numele oficial sub care va domni noul suveran al Angliei este „Regele Charles al III-lea”. Charles, 73 de ani, ar fi putut alege sa domneasca sub un alt nume, la fel cum au facut mulți regi și regine inaintea lui, scrie The Mirror . In timpul discursului…

- Palatul Buckingham a anunțat joi seara ca Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a incetat din viața la castelul Balmoral din Scoția. Suverana implinise 96 de ani la 21 aprilie, iar in februarie 70 de ani de la proclamarea sa ca regina a Regatului Unit.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit pe 8 august 2011, la 96 de ani. Devenita regina la doar 25 de ani, Elisabeta și-a petrecut intreaga viata in slujba supusilor sai, participand neobosita la numeroase angajamente oficiale, mereu cu zambetul pe buze.

- Regina Elisabeta a II- a fost cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii. Ea marcat prfund epoca in care a domnit conducand imperiul Britanic din perioada postbelica pana in era spațiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Medicii Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii spun ca sunt „ingrijorați pentru sanatatea Majestații Sale”, potrivit unui comunicat transmis de Palatul Buckingham și preluat de presa din Regatul Unit.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a devenit al doilea cel mai longeviv suveran, cu cei 70 de ani de domnie pe care i-a implinit anul acesta, la venerabila varsta de 96 de ani. In mod cert, regina re o gena foarte buna, dar și alimentația ei joaca un rol important. Afla ce mananca la micul dejun…