Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a folosit de traditionalul ei discurs de Craciun, difuzat vineri, pentru a isi incuraja compatriotii, grav afectati de pandemia de COVID-19, si pentru a le transmite un mesaj de speranta, un sentiment pe care suverana britanica il considera "prezent chiar…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii si sotul ei, printul Philip, vor petrece Craciunul din acest an la Castelul Windsor din vestul Londrei in absenta altor membri ai familiei regale, a declarat vineri pentru DPA un purtator de cuvant de la Buckingham Palace. Discursul de Craciun al…

- Cantaretul canadian Justin Bieber va interpreta hitul sau ''Holy'' alaturi de un grup de angajati sanitari pentru a strange fonduri destinate Serviciului Public de Sanatate din Marea Britanie (NHS) in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters. In…

- Cantaretul canadian Justin Bieber va interpreta hitul sau "Holy" alaturi de un grup de angajati sanitari pentru a strange fonduri destinate Serviciului Public de Sanatate din Marea Britanie (NHS) in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. In urma cu cinci…

- Ce gest face Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii an de an de Craciun pentru angajații sai. Mulți n-ar fi crezut ca este o fire atat de blanda și atenta la detalii, tocmai pentru ca de cele mai multe ori se arata publicului destul de rece și taioasa. Ce face Regina Elisabeta de Craciun […] The post…

- Regina Elisabeta este in doliu. A murit chiar in aceasta zi, astfel ca este tristețe mare in castelul Winsor, acolo unde Regina s-a retras pentru a fi in siguranța impotriva epidemiei de coronavirus. Ce tragedie s-a intamplat in familia regala a Marii Britanii, vedeți in articolul de mai jos. Regina…

- Se schimba regulile la Casa Regala Britanica. O tradiție ce dureaza de ani buni nu va mai fi respectata in 2020. Prințul William și familia sa nu au fost invitați la masa de Craciun. Un eveniment ce era organizat anual de catre Regina Elisabeta a Marii Britanii va avea, luna viitoare, un numar restrans…

- Ciprian Ciucu, noul primar al Sectorului 6, este invitatul Adrianei Nedelea in emisiunea LA FIX, dupa ce a anunțat ca in acest an nu vor mai fi puse luminițele de Craciun, care ar costa aproximativ jumatate de milion de euro. ”Acum... eu sunt mai zgarcit cu banul public, ma gandesc ca de banii aceștia,…