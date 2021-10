Stiri pe aceeasi tema

- Reginei britanice Elisabeta a II-a i s-a recomandat de catre medici sa se odihneasca cel puțin pentru urmatoarele doua saptamani și sa nu intreprinda nicio vizita oficiala, a anunțat vineri Palatul Buckingham, intr-un comunicat. Anunțul vine la mai bine de o saptamana dupa ce monarhul, in varsta de…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in varsta de 95 de ani, și-a anulat participarea la conferinta ONU despre clima COP26, care va avea loc saptamana viitoare la Glasgow, la sfatul medicilor, care i-au recomandat sa se odihneasca, a anuntat marti Palatul Buckingham, potrivit News.ro. In ultima…

- Suverana britanica a acordat audiențe virtuale, marți, noilor ambasadori in Regatul Britanic, primele angajamente oficiale dupa un scurt repaus intr-un spital, recomandat de medici, saptamana trecuta, transmite BFMTV.com. Regina Elisabeta II, in varsta de 95 de ani, a fost in audiențe video de la Caselul…

- Suverana britanica, in varsta de 95 de ani, a fost internata miercuri seara pentru o serie de controale medicale, iar joi s-a intors la Castelul Windsor, au transmis reprezentanții Palatului Buckingham, relateaza BBC.Regina a petrecut noaptea de miercuri spre joi intr-un spital privat din centrul Londrei…

- Regina Elisabeta a Marii Britanii a decis miercuri sa se odihneasca in urmatoarele zile, la sfatul medicilor, și a anulat o vizita planificata in Irlanda de Nord, a anunțat Palatul Buckingham. Palatul nu a precizat motivul pentru care reginei i s-a recomandat sa se odihneasca, afirmand ca…

